Belçika'daki FETÖ'cü İstanbul'da yakalandı: İç yapılanmayı anlattı

Belçika'da inşaat işleri yapan FETÖ'cü Yaşar Ş. İstanbul'da yakalanınca itirafçı oldu. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma dosyası İstanbul'a gönderilen ve hakkında 7,5 ile 15 yıl arasında hapis talebiyle dava açılan Yaşar S., Esenyurt'ta yakayı ele vermişti. Savcılığın hazırladığı iddianamede, Yaşar Ş.'nin "FETÖ'nün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığı, çeşitli ve sürekli eylemlerde bulunduğu" kaydedildi.

ETKİN PİŞMANLIK İSTEDİ

Ancak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip, itirafçı olduğu için cezasında indirim yapılması talep edildi. Yaşar Ş., örgütün Belçika'daki yapılanmasını ve faaliyetlerini anlattı. Yaşar Ş., Türkiye'deki FETÖ tutuklularının aileleri için Avrupa'da paralar topladığını, örgütün bu ülkedeki çatı yapılanması olan FEDACTIO'da (Aktif Demekler Federasyonu) toplantılar yapıldığını, Belçika imamı Süleyman Tiftik'in de Belçikalı iki avukatla yardım toplantılarından birine katıldığını anlattı.

9 Mart'ta tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yaşar Ş. daha önce de Türkiye'ye gelip örgütün faaliyetleri hakkında bilgi vermek istediğini ancak örgütün yurt dışında Türkiye'de işkence varmış gibi yaptığı kara propagandadan etkilendiği için bundan kaçındığını kaydetti. Yaşar Ş. gözaltına alındıktan sonra hiçbir kötü muamele olmadığını da ifadesinde