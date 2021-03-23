Beylikdüzü'nde korkutan kaza! Savrulan araç park halindeki arabaların üzerine çıktı!

İstanbul Beylikdüzü'nde yolda seyir halinde bulunan bir otomobil, arkasındaki aracın kendisine çarpmasıyla kontrolünü kaybederek şerit dışına çıktı.



SON DAKİKA: İstanbul Beylikdüzü'ndeki kaza anı görüntüleri ortaya çıktı! Araçların üzerine otomobil düştü | Video





Savrulan araç önce yol kenarında bulunan demir korkulukları kırdı ardından da 2 metre alçakta park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. O anlar güvenlik kameraları tarafından böyle görüntülendi.

Olay İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı bir sanayi sitesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobil, arkasından gelen aracın vurmasıyla savrularak şerit dışına çıktı. Kontrolünü kaybeden otomobil önce yol kenarında bulunan demir korkulukları ezdi ardından da 2 metre alçakta park halinde bulunan araçların üzerine düştü. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, üç araçta maddi hasar oluştu.

EZİLMEKTEN SANİYELERLE KURTULDU



Kaza anını anlatan Ali Yoldaşer, araçların üzerinde düşen otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğunu söyleyerek, "Arabayı park edip, kapıları kilitlemek için aracın başına geçmiştim. Daha sonra kontrolden çıkan araç buraya gelmeye başladı. Allah'tan otomobillerin üzerine düştü. Üzerimize gelmedi, kazayı atlattık" ifadelerini kullandı.