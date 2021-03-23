Bu acıya can dayanmaz

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada 11 Mart tarihinde kaybolduktan sonra 19 Mart tarihinde bulunan Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarım 3'üncü sınıf öğrencisi Ramazan Özkan (34) gözyaşları içinde toprağa verildi. Yapılan DNA testinde anne Sebihan Özkan ile uyuşmasının ardından cenaze adlı tıp kurumu morgundan alındı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Adli Tıp Kurumu morgundan Ramazan Özkan'ın cenazesi alınışı sırasında anne Sebihan Özkan gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken anneye yakınları koluna girerek destek verdi. Ramazan Özkan'ın cenazesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa veridi.

HAYVAN DOSTU İDİ

Ramazan Özkan'ın yakınları onun bir hayvan dostu olduğunu söyledi. Lara Bölgesi'nde sokak köpekleri ve kedilerini her gün düzenli olarak beslediğini belirten yakınları, "Kendi aç kalma pahasına o hayvanları günlük beslemeye ihmal etmezdi. O bütün canlılara saygılı idi. Antalya'daki bütün hayvan severler onun çabasını çok iyi tanırdı" diye konuştu.

KEMER'DE BULUNMUŞTU

Antalya'da Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada 11 Mart tarihinde kaybolan Ramazan Özkan'ınn cansız bedeni 19 Mart tarihinde 45 kilometre uzakta Kemer ilçesi Kocaburun mevkii ile Kiriş Mahallesi'nin 500 metre açığında bulunmuştu.Savcı kesin teşhis için DNA raporu alınmasını istemişti.