Bursa’dan uçuşlar 8 Mayıs’ta yeniden başlıyor

Salgın sebebiyle yaklaşık bir yıldır uçuşlara ara verilen Bursa Yenişehir Havalimanı'nda seferler 8 Mayıs tarihinde yeniden başlıyor. Hazırlanan uçuş takvimine göre, iç hat seferleri Erzurum, Trabzon ve Muş uçuşları ile başlayacak.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın geçtiğimiz hafta Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Anadolu Jet Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Karakaş ile temasa geçerek görüşmeleri olumlu sonuç vermişti. Yapılan görüşmelerin ardından Bursa Yenişehir Havalimanı'nda iç hat seferlerin Ramazan bayramı öncesinde yeniden açılacağı açıklanmıştı. Verilen müjdeli haberin ardından Yenişehir Havalimanı 2021 uçuş programı belirlendi. İlk seferler, 8 Mayıs 2021 Cumartesi gününden itibaren Trabzon, Erzurum, Muş ile başlayacak. Diyarbakır ve Gaziantep başta olmak üzere diğer seferler için de aynı heyetin temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.