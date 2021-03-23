Çatı katında kaçak sigaraya suçüstü! Tütün sarma makinesiyle yakalandı

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; çatı katında kaçak sigara imalatı yapılan bir adreste 24 kilo 950 kaçak tütün ele geçirdi. Adreste tütün sarma makinesi de bulundu.

İstanbul Polisi; Çekmeköy İlçesi'ne bağlı Aydınlar Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde bulunan bir adreste kaçak sigara imalatı yapıldığını tespit etti. Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından baskın yapılan adresin çatı katında tütün sarma işlemlerinin yapıldığı saptandı ve M.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 24 kilo 950 gram kaçak tütün, "Makaron" olarak adlandırılan 12 bin 400 adet boş sigara kağıdı ve bir tütün sarma makinesi ele geçirildi. Hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü yasal işlem yapılan şüpheli M.D. adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.