Çek Cumhuriyeti neden İstanbul sözleşmesine taraf değil?

Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çek Cumhuriyeti'nin İstanbul Sözleşmesi'ne neden taraf olmadığını SABAH'a anlattı.

Bağış açıklamalarında şunları kaydetti:

"Çek Cumhuriyeti İstanbul Sözleşmesi'ne neden taraf olmadığı konusunu merak edenler bu aralar sıkça soruyor.

Çekya'da muhafazakar ve Katolik kesimler İstanbul Sözleşmesine taraf olunmasını gereksiz bulurken, toplumun bir kesimi de, Sözleşme onaylandığı takdirde kadın-erkek arasında daha fazla çatışmaya sebep olacağını dile getirmektedir. Sözleşmeden yana olanlar ise, şiddetin kabul edilemezliğine vurgu yapan belgenin şiddet kurbanlarının yardıma ulaşmasını kolaylaştırdığının altını çizmektedir.



Muhafazakar partiler Sözleşmeye, "cinsiyete dayalı ideoloji içerdiği" ve geleneksel aile konseptini tehdit ettiği iddiasıyla muhalefet etmektedir. Sözleşmeyle ilgili bir de Kardinal Pitha olayı yaşanmıştır. Kardinal Pitha, 2018 yılı Eylül ayında bir vaazı sırasında eşcinsel evliliklere müsamaha göstermesi, demokratik olmayan diktatoryal ifadeler içermesi ve anlaşmayı kaleme alanların Nazizm ve Marksizmden etkilendiği iddialarıyla, İstanbul Sözleşmesi'ne son derece sert eleştiriler getirmiştir. Bilahare hakkında kovuşturma başlatılacağı iddia edilmişse de bu gerçekleşmemiştir. Cumhurbaşkanı Miloş Zeman ise Pitha'ya destek olmuş ve adıgeçene Çekya'nın başlıca devlet ödülleri arasında yer alan Masaryk Ödülü'nü vermeyi öngördüğünü duyurmuştur.



Sözleşmenin toplum içinde yarattığı bu yoğun tartışmalar nedeniyle, hayli pragmatik çizgideki Hükümet bu aşamada onaya yanaşmamaktadır."