‘Çok yüksek riskli’ Konya’da gazinolarda yakalanan 106 kişiye idari para cezası

Sağlık Bakanlığının açıkladığı risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da 3 gazinoya baskın düzenleyen polis içerde yakalanan 106 kişiye idari para cezası uyguladı.





Koronavirüs vaka sayılarında görülen artış nedeniyle 'çok yüksek riskli' iller arasında arasında kırmızı kategoride bulunan Konya'da, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri çalışmalarını aralıksız sürüyor. Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesinde bulunan ve daha önce mühürlenen 3 farklı ruhsatsız gazinonun faaliyetini devam ettirdiğini tespit eden polis, gazinolara baskın düzenledi.

Yapılan baskınlarda aralarında kadınlarında bulunduğu toplam 106 kişiye 'sokağa çıkma yasağını ihlal etmek' ve 'sosyal mesafe kuralına uymamak' maddelerinde idari para cezası uygulandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sorumluları hakkında adli işlem başlatılırken, iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.