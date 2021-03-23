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Giriş Tarihi: 23.3.2021

Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Selahattin Demirtaş'ın, 2015'te Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönem başbakan olan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS'le katılan Demirtaş, "Hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve başbakanı direkt hedef almadım" dedi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
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Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis
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