Edirne Belediye Başkanı Gürkan’ın iddialarına mağdur gazeteci yanıt verdi!

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi kadeh kaldırdığı görüntüleri çektiği için kaçırılan ve işkenceye maruz kalan gazeteci Şükrü Benli, yaşadıklarını ilk kez SABAH'a anlatmıştı. "15 Temmuz işkencesini anlattı" başlıklı manşet haberimizde, işkenceden geçirilen Benli'nin yaşadığı dehşet, kan dondurmuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan

GÜRKAN'IN İDDİALARININA TEK TEK CEVAP VERDİ

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen haberin yayımlanmasından 3 gün sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kendisine işkence yapanları ifşa eden gazeteci Şükrü Benli'ye yönelik akıl almaz ithamlarda bulundu. Başkan Gürkan, Benli'nin çocuk istismarcısı olduğunu ve Bulgaristan'a kaçak yaşadığını iddia etti. Gürkan'ın iddialarına Benli'den cevap gecikmedi. İşkenceye maruz kalan gazeteci Şükrü Benli, SABAH'a yaptığı açıklamada, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın söylediklerinin baştan sona yalan olduğunu söyledi.

'BAŞIMIZ DİK, ALNIMIZ AK'

Benli, "Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın hakkımda söylediği her şey asılsız ve mesnetsizdir. Söz konusu görüntülerden dolayı bana iftira atarak, kendi suçlarını örtmeye çalışıyor. Şükürler olsun ki başımız dik, alnımız ak…" dedi.

Bulgaristan'a yasal yollarla ve Ağustos 2017'de gittiğini belirten Benli, şunları söyledi: "15 Temmuz darbe girişimine sevinen ve kadeh kaldıran kişi sanki kendisi değilmiş gibi bana çamur atmaya yeltendi. Dürüst olsun. Recep Gürkan'ın bahsettiği gibi Bulgaristan'a 'darbeden bir ay sonra' değil 2017'nin Ağustos ayında, yasal yollarla ve pasaportumla gittim."

RAPORUM MAHKEMEDE VAR

"Alenen ortada olan darbeye kadeh kaldırma ve işkence gibi gerçeklerin hiç bir şekilde balçıkla sıvanmayacağının hala hiç ama hiç farkında değil. Yaşadığım işkencelerden sonra ilk olarak Bulgar polisine gitmiştim. Bulgaristan'daki Adli Tıp'ta muayene oldum, raporu da mahkemeye sunulmuştur. İsterse raporuma ulaşabilir."

PASAPORTUNU PAYLAŞTI

Bulgaristan'a baskılar üzerine gitmek zorunda kalan Şükrü Benli'nin pasaportunda, 19 Ağustos 2017'de Türkiye'den çıkış damgası yer alırken, aynı gün Bulgaristan'da ise giriş damgası vurulduğu görülüyor.