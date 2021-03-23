Emine Erdoğan: Gelin geleceğe şimdiden yatırım yapalım

"GELİN GELECEĞE ŞİMDİDEN YATIRIM YAPALIM"

Tekstil atıklarının nasıl geri dönüştürülebileceği ile ilgili kafa yormak gerektiğini dile getiren Erdoğan, malzemeler arasındaki geçişi sağlayacak yöntemleri de bulmanın da önemini ifade etti.

Çöplüklerin aslında "erken ölmüş malzemeler mezarlığı" olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"O nedenle atıkla, çöple ilgili tanımlarımızı yeniden gözden geçirmeliyiz. Atıktan yepyeni materyaller çıkarabiliriz. Bilhassa, tekstil endüstrisinin, yenilikçi zihinlere yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum. Bilim insanları, gelecekte çöp sahalarının, değerli bir ham madde kaynağı olacağını söylüyor. Gelin geleceğe şimdiden yatırım yapalım. Gelecekle aramızdaki zamansal mesafeyi kapatacak icatlar çıkaralım. Tabii bu noktada kadınlara bol bol müracaat edelim. Çevre konularında kadınların öngörülerinin bir yol haritası olabileceğine inanıyorum. Bu çatı altında, kadın gücünün ve çevre hassasiyetinin bir araya gelmiş olmasını umut verici buluyorum. Sanayimizin geleceği açısından, bu konulara eğilmemiz bir mecburiyet. Avrupa Birliği, ilk karbon nötr kıta olma hedefini açıkladı. Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması geliştirdi. Sınırlarından içeri girecek ürünlere, yeşil olma şartını uygulayacağını ilan ediyor."