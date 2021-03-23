Erişilebilirlik lütuf değil, yatırımdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Erişilebilirlik Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, hükümetin 2020'yi Erişilebilirlik Yılı ilan ettiğini ifade ederek, "4. Endüstri Devrimi, bugünlerde kapımızı hızla çalıyor. Birçok işi, evlerimizden yapar olduk. Teknolojinin insanları birleştiren ve eşitleyen yönünü tecrübe ettik. Dünyada bir milyardan fazla engelli bireyden bahsediyoruz. Onların iş hayatına katılımı, tüm insanlığa, sayısız faydalar sağlayabilir. Hiç bilmediğimiz, bakış açıları ile tanışabiliriz" dedi. Engelli bireylere gerekli ekipmanları sağlayıp, onlar için uygun altyapının oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Siz hiç, Cemil Meriç'in, Aşık Veysel'in, Sümeyye Boyacı'nın, paralimpik süper kahramanların eksikliğinden bahsedebilir misiniz? Erişilebilirlik, bir grup insana lütuf değil, bilakis dünyanın refahına yapılan bir yatırımdır" dedi. Evde bakım yardımı kapsamında 535 bin 805 kişinin destek aldığını kaydeden Erdoğan, "Kamu kurum ve rehabilitasyon merkezleri 104'e yükseldi. 60 bin 459 engelli memur oldu. 969 bina, açık alan ve toplu taşıma aracına, 'erişilebilirlik belgesi' verildi" diye konuştu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise "Ülkemizde engelli hizmetlerine yönelik zihni dönüşümle birlikte kurumsal hizmetlerimiz de değişti ve gelişti" dedi. Erişilebilir Medya İçeriği kategorisinde birincilik TRT EBA ile Milli Eğitim Bakanlığı'na, Kamu Kurum ve Kuruluşlar kategorisinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na, Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde Üsküdar Belediyesi'ne verildi. ANKARA