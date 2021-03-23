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Giriş Tarihi: 23.3.2021 10:13

FETÖ’nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına operasyon

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 5'i aktif öğretmen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 5'i aktif öğretmen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 5'i aktif görevde olan öğretmen 13 şüphelinin ByLock kullandığı belirlendi. Kapatılan Bankasya kayıtları ve aleyhe beyanları bulunan şüpheliler hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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FETÖ’nün Milli Eğitim Bakanlığı yapılanmasına operasyon
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