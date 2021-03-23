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Giriş Tarihi: 24.3.2021 00:23 Son Güncelleme: 24.3.2021 00:25

Firari üyesi eski binbaşı 'da yakalandı

AA
Firari FETÖ üyesi eski binbaşı Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) üyesi eski Özel Kuvvetler Şanlıurfa Eğitim Tatbikat Şube Müdürü binbaşı, 'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden ihraç edilen firari eski Özel Kuvvetler Şanlıurfa Eğitim Tatbikat Şube Müdürü kurmay binbaşı Sabri I'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin sıkı takibi sonucunda Sabri I'nın, Batıkent'te bir evde kaldığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Sabri I'nın evine uzak bir noktada bir müddet bekledi ve dışarı çıktığında gözaltına aldı.

Sabri I, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Firari FETÖ üyesi eski binbaşı Ankara'da yakalandı
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