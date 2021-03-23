Gazeteci Levent Gültekin’e saldıran şüphelilerden 2’si tutuklandı

İstanbul Barkırköy'de gazeteci Levent Gültekin'e saldıran bir gruptan gözaltına alınan 3 şüpheli, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 2'si 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. 17 yaşındaki bir diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bakırköy'de 8 Mart tarihinde Halk TV'de yayınlanan 'İki Yorum' programının yorumcularından Levent Gültekin, Bakırköy Meydanı'nda programa gittiği sırada Halk TV binasının önünde yaklaşık 25 kişilik kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramıştı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişinin kimliği tespit edildi. Kimliği tespit edilen biri 17 yaşında olmak üzere toplam 3 şüpheli, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Gözaltına alınan Ö.D., M. E. K. ve M. A. D., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermek üzere Bakırköy adliyesine sevk edildi.



Savcılıkta ifade veren diğer bir şüpheli 32 yaşındaki Ö.D., "M.E.K.'yı arkadaşımın kuzeni olması sebebiyle tanırım. M.A.D.'yi ise M.E.K. vasıtasıyla tanırım. Olay günü M.E.K. ile buluştuk. M.A.D' nin üniversite hazırlık sürecinde olması nedeniyle kendisine yardımcı olmak amacıyla kitap bakmaya başladık. Birkaç yerde kitap baktık. Bu esnada kendi aramızda yüksek sesle konuşuyorduk, kendisini daha önceden tanımadığım adını olay nedeniyle öğrendiğim müşteki bize hitaben sinirli bir şekilde 'niye bağırıyorsunuz, bağırmadan konuşun' diyerek devamında küfür etti. Fakat cevap olarak yine 'sen kendi yaptıklarına bak' dedi ve küfür etti. Şahsın üzerime gelmesi sebebiyle kendisini omzundan itekledim. Bu esnada yanımıza insanlar gelmeye başladı. Gelen kalabalığı müştekinin arkadaşları olduğunu düşündüm ve bu sebeple müştekinin sağ omzuna yumruk attım ama yumruk nereye geldi bilemiyorum. Sonra kenara çekildiği esnada M.A.D ve M.E.K. bana vurmamam için sarılmış durumdalardı. Kalabalık grup ile bir arbede oluştu. Kalabalığın bir kısmı kavgayı ayırmaya çalışıyordu. Biz bu şekilde olay yerinden dağıldık. Kamera görüntülerinde ki şahıs benim, tespitini kollukta yaptım. Yine yanımdakinin M.A.K. olduğunu da tespit ettim. Fakat kalabalığın kim olduğunu bilmiyorum. Ama şahıs o gün çok sinirliydi ve herkese laf atıyordu. Bu sebeple de şahsa saldırmış olabilirler diye düşünüyorum. Ben müştekiyi önceden tanımam ve kendisi ile önceden husumetim bulunmaz, arkadaşlarımın da bir husumeti olduğunu sanmıyorum. Zaten kendileri yaşça küçüktürler. Daha sonra olayı haberlerden öğrenince polislere teslim oldum. Pişmanım" diye konuştu.



Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, 'Kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, 18 yaşından küçük şüpheli M.A.D. ise adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest bırakıldı.