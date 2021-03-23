İett otobüsünü çalmıştı! Otobüs hırsızı tahliye edildi!

Maltepe'de 8 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsü şoförü Cuma Ali Kaya, saat 21.30 sıralarında aracı Maltepe'deki peronlara park etti ve anahtarı da kendisinden sonra sefere çıkacak olan şoför arkadaşının söylediği yere bıraktı. Sabah vardiyasına gelen şoför, otobüsü yerinde göremeyince peron sorumlusuna haber verdi. GPRS ve kamera kayıtlarını inceleyen görevliler, otobüsün çalındığını ve Taksim'de park halinde bulunduğunu gördü. Polise haber verilmesi üzerine ekipler, otobüsü, Ali Volkan Çamur'un çaldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli Çamur, çıkartıldığı adliyede tutuklanırken, savcılık, şüpheli hakkında, "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

'TAKSİ BULAMADIM DİYE'

İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesi gerçekleşti. Duruşmaya sanık Ali Volkan Çamur, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Yargılanmasına başlanan sanık Ali Volkan Çamur, 'Bostancı'da olduğum sırada bir telefon geldi ve o telefon üzerine karşıya geçmem gerekti. Taksi bulamadım. Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Servis yapamamaktan dolayı bir zararları varsa ve benzin parasını karşılamaya hazırım" dedi.

OTOBÜSÜ NASIL ÇALDIĞINI ANLATTI

Savunmasının devamında sanık Ali Volkan Çamur 'Babamın da farklı bir şirkette ve başka hatta çalışan otobüsü vardır. Bu nedenle otobüsü çektikleri yerleri ve anahtarların aracın içerisinde bırakıldığını biliyordum. Hava valfini kullanarak otobüse girdim. Daha sonra anahtarı alıp çalıştırdım ve karşıya geçtim. Niyetim, işimi gördükten sonra aracı geri getirmekti, ancak olmadı. Otobüsü karşıda bıraktım ve kapılarını kilitleyip indim. Otobüse herhangi bir zarar vermedim. Otobüsü geri bırakamamamın sebebi servis saatini geçirmemdi. Servis saati geçtiği için bırakamadım.' diyerek zararları karşılayacağını belirtti.

'ARKADAŞ ARABANIN YERİNDE OLMADIĞI SÖYLEDİ'

Duruşma esnasında müşteki otobüs şoförü Cuma Ali Kaya, 'Ben aracı vardiya bitiminde akşam saat 21.30 sıralarında durakta park ettim. Anahtarı da, benden sonra aracı kullanacak şoför arkadaş ile anlaştığımız yere koydum. Sonraki olanlardan bilgim yoktur. Sabah vardiyaya gelen arkadaş arabanın olmadığını söyledi' şeklinde konuştu.

'ŞİKAYETÇİYİZ'

Otobüsün çalındığı peronun sorumlusu Özay İlaslan ise, 'Ben merkezdeki sorumluyum. Sabah vardiyasına gelen şoför arkadaş otobüsü göremeyince bana haber verdi. GPRS kayıtlarından bakıp aracı göremeyince, saat 04.30 sıralarında alındığını ve saat 05.00 sıralarında Taksim'e bırakıldığını gördük. Biz gittiğimizde aracın kapıları açıktı, ışıklar yanıyordu ve kontak anahtarı üstündeydi. Ön ve orta kapılar açıktı. Akü bittiği için araç çalışmadı. Şirket adına şikayetçiyim' dedi.

SAVCILIK MÜTALAA VERDİ

Duruşmada sonunda Cumhuriyet Savcısı verdiği mütalaada sanığın eyleminin, 'Kullanma hırsızlığı' suçu kapsamında kaldığı ve bu suçun da uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu gerekçesiyle dosyanın uzlaştırmaya gönderilmesini talep ederken aynı zamanda ve sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma bitiminde mahkeme, sanık Ali Volkan Çamur'un tahliyesine, dosyanın Uzlaşma Bürosu'na gönderilmesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.