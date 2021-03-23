İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu ‘deprem’ gündemi ile toplandı

İstanbul Havalimanı mart ayı olağan Güvenlik Komisyonu Toplantısı video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya havalimanında görev yapan resmi ve özel kurum kuruluş yöneticileri katıldı.



DEPREME HAZIRLIK PLANLARI ELE ALINDI



Toplantıda havalimanındaki genel güvenliğe ilişkin konuların yanı sıra depreme hazırlık çalışmaları da masaya yatırıldı. 17 Ağustos 1999 yılındaki Marmara depremi sırasında yurtdışından uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen yardımların dağıtımı ve sevki sırasındaki yaşanan sorunların benzerinin yaşanmaması için İGA' nın öncülüğünde tüm kamu kurumlarının ve diğer paydaşların katılımı hazırlanan deprem eylem planı ele alındı.



HER DETAY KONUŞULDU



Her detayın düşünüldüğü eylem planında havalimanın operasyonların aksamadan devam etmesi ve gelen yardım ekiplerinin enkaz bölgelerine sevkine kadar tüm detaylarının en ince ayrıntısına kadar ele alındığı öğrenildi. Kurumların ve paydaşların görüşlerine açılan taslak planın gelecek görüşlere göre son şeklini alacağı belirtildi