İyilik seferleri yeniden başladı

Türk gönüllülerin Afrika kıtasında ülkelerde yönelik yardımları salgın döneminde de devam ediyor. Salgın nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları yüzünden gerçekleştirilmesi planlanan iyilik seferleri bir süre sekteye uğrasa da seferlerin başlaması ile birlikte yeniden başladı. Afrika'daki ülkelere yönelik yardım faaliyetlerini organize eden Tülin Öcal Demirkıran ve beraberindeki 6 gönüllü topladıkları yardımları dağıtmak ve sürdürülebilir projeleri gerçekleştirmek için Sudan'ın başkenti Hartum'a gittiler.



TÜRKİYE OLARAK SAHADAYIZ



Gittikleri ülkelerde partner kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını belirten Demirkıran " Türkiye olarak bizde sahadayız. Amacımız sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek. Onlara destek olmak. Saanen keçisi bunlardan biri. Bu keçi özel bir keçi. 9-10 ay süt veriyor. Canlı hayvan orada çok pahalı biz Türkiye'den götürmek istiyoruz. Bir veteriner arkadaşımız bize katılacak ve suni döllenme konusunda eğitim verecek .Bizim amacımız balık vermek değil de balık tutmayı öğretmek üzerine" dedi.





ELİMİZ BOŞ GİTMİYORUZ



Sudan'a yapacakları ziyaret sırasında otizm merkezini de ziyaret edeceklerini ifade eden Demirkıran " Biz giderken elimiz boş gitmiyoruz. Bin 400 yetim için kıyafet, kadınlar için 500 ferace dağıtacağız ve otizm merkezini ziyaret edeceğiz. Yüz kadar aileye erzak yardımı ve çocuklara oyuncak dağıtacağız" diye konuştu