Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yeni haftada Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor...

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, özellikle koronavirüs salgını sürecinde 84 milyon tarafından yakından takip ediliyor. Mart ayının başında gerçekleştirilen kabine toplantısında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyesi üzerine koronavirüs risk haritasına göre gevleşitilip sıklaştırılacağı kararı alınmıştı. Bu nedenle de yeni haftada da "Kabine toplantısı ne zaman, bugün var mı?" sorusu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı günlük programına göre, bugün Kabine toplantısı var mı, bir sonraki kabine toplantısı ne zaman, hangi gün gerçekleştirilecek?

Koronavirüs tedbirleri başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin görüşüldüğü kabine toplantısı, belirli tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Bu ayın başında "yerinde karar" sloganı ile yeni normalleşme döneminin başlaması nedeniyle, "Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak" soruları da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Düşük riskli, orta riskli, yüksek ve çok riskli iller, koronavirüs risk haritasında değişti ve tedbirlerin de akıbeti merak ediliyor. İşte, resmi açıklamalara göre "Kabine toplantısı ne zaman yapılacak" sorsunun yanıtı...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

En son geçtiğimiz hafta 15 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın bu haftaki günü ve saati merakla bekleniyor. Kabine Toplantısı tarihi henüz belli değil. Tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.