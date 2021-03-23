Kocaeli’nde merkezde yağmur! Tepelerde kar var

Kocaeli, hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteorolojiden yapılan uyarılarda da beklenildiği gibi sıcaklıklar bir anda düştü. 11 derece birden düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte şehir merkezlerinde sağanak yağmur etkili olurken, Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüldü. Gece etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezlerinin yüksek kesimlerinde Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri yolları açık tutmak için seferber oldu. İl ve ilçe merkezlerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava ile yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının Cuma gününe kadar sürmesinin beklenildiği öğrenildi.