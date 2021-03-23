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Giriş Tarihi: 23.3.2021 13:13

’nde merkezde yağmur! Tepelerde kar var

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde merkezde yağmur! Tepelerde kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılarda beklenildiği gibi,  ’nde sağanak yağış ve soğuk hava dalgası  sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde ise etkili kar yağışı görüldü.

Kocaeli, hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteorolojiden yapılan uyarılarda da beklenildiği gibi sıcaklıklar bir anda düştü. 11 derece birden düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte şehir merkezlerinde sağanak yağmur etkili olurken, Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüldü. Gece etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle il ve ilçe merkezlerinin yüksek kesimlerinde Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri yolları açık tutmak için seferber oldu. İl ve ilçe merkezlerinde etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava ile yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının Cuma gününe kadar sürmesinin beklenildiği öğrenildi.

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Kocaeli’nde merkezde yağmur! Tepelerde kar var
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