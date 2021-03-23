Küçükköy yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatı hızla yükseliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle ilçeye kazandırılacak olan Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun yapımı hızla sürüyor. Çocuk, genç ve yetişkin her yaştan Gaziosmanpaşalı'yı yüzme ile buluşturacak olan tesisin üst katı ise fitness salonu olarak hizmet verecek. 150 m² alana sahip olacak fitness salonu; step, aerobik, pilates gibi sporların yapılmasına imkan tanıyacak.

YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİLECEK

İlçenin ikinci yüzme havuzu olma özelliği taşıyacak olan tesis, 1.260 m² alanda inşa edilecek ve 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, bay bayan soyunma odaları ve teknik alanlardan oluşacak. Yüzme bilmeyen vatandaşlara yüzme eğitimlerinin verileceği Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, fonksiyonlu ve modern yapısıyla yeni şampiyonların yetişeceği bir mekân olarak bölge halkına hizmet verecek.