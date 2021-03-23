Leylekler Başakşehir’e de uğradı!

Göç yolunda İstanbul'a uğrayan leylekler, İstanbul'un birçok noktasında mola verdi. İstanbullulara güzel anlar yaşatan leylekler Başakşehir İlçesi'ne de uğradı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da göç yolundaki leyleklerin Başakşehir'e uğradığını gösteren fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştı.

LEYLEKLER BAŞAKŞEHİR'DE!

Başakşehir İlçesi'nin Şahintepe Mahallesi'ne de uğrayan leylekler için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Misafirlerimiz var. Göç yolundaki yüzlerce leylek Başakşehir'imizde mola verdi. Şahintepe Mahallesi" ifadelerini kullandı.