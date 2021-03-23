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Giriş Tarihi: 23.3.2021 14:28

Leylekler Başakşehir’e de uğradı!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Leylekler Başakşehir’e de uğradı!

’a göç yolunda uğrayan leylekler, İstanbul’un birçok noktasında mola verdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu leyleklerin Başakşehir’e de uğradığını belirtti. Başkan Kartoğlu, leyleklerin fotoğraflarını paylaşarak, “Misafirlerimiz var. Göç yolundaki yüzlerce leylek Başakşehir'imizde mola verdi” dedi.

Göç yolunda İstanbul'a uğrayan leylekler, İstanbul'un birçok noktasında mola verdi. İstanbullulara güzel anlar yaşatan leylekler Başakşehir İlçesi'ne de uğradı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da göç yolundaki leyleklerin Başakşehir'e uğradığını gösteren fotoğrafları da sosyal medyadan paylaştı.

LEYLEKLER BAŞAKŞEHİR'DE!

Başakşehir İlçesi'nin Şahintepe Mahallesi'ne de uğrayan leylekler için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Misafirlerimiz var. Göç yolundaki yüzlerce leylek Başakşehir'imizde mola verdi. Şahintepe Mahallesi" ifadelerini kullandı.

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Leylekler Başakşehir’e de uğradı!
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