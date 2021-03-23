PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 19 Mart günü Kocaeli'nde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında HDP'li eski ve yeni il ile ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda1 ruhsatsız tabanca,1 pompalı tüfek, 42 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler tamamlanan işlemleri sonrası sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararı ile serbest kaldı.