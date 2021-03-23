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Giriş Tarihi: 23.3.2021 17:04

PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda,  gözaltın alınan aralarında il ve İlçe örgütlerinin yöneticilerinin bulunduğu 10 kişi’den 3’ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 19 Mart günü Kocaeli'nde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aralarında HDP'li eski ve yeni il ile ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda1 ruhsatsız tabanca,1 pompalı tüfek, 42 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler tamamlanan işlemleri sonrası sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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PKK/KCK operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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