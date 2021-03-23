Şırnak örnek il olmayı sürdürmekte kararlı

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen 'kontrollü normalleşme'de açıklanan yeni haritada tek 'mavi' olarak Şırnak kaldı. Türkiye'nin mavi boncuğu olan Şırnak'ta önlemler kapsamında Habur Gümrük Kapısı'nda 13 çadırdan oluşan hastanede ülkeye giriş yapanlara poliklinik hizmeti verildi. Yine askeri birlikler içerisinde oluşturulan karantina alanlarında, 14 gün yerine 28 gün karantina uygulandı. Kentteki 13 yurt pandemi ile mücadelede aktif olarak kullanıldı. Türkiye'de ilk defa maske kuralının yaygın olarak hayata geçiren Şırnak'ta, filyasyon ekiplerine ek olarak mobil tarama ekipleri de arazide yaygın bir şekilde çalıştı. En önemli etkenlerden biri de il sağlık müdürlüğünün yaptığı bilgilendirmelere vatandaşların riayet etmesi oldu. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı genelgelerini hemen hayata geçirdiklerini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan "İzne giden bir çalışan dahi olsa geri döndüğünde personel ve arkadaşları ile temasını engellemeye çalıştık. 100'e yakın filyasyon ekibi sürekli sahada. 170 ekip denetimleri sürdürüyor" dedi.