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Giriş Tarihi: 23.3.2021 21:46 Son Güncelleme: 23.3.2021 22:06

Son dakika: , Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü! İşte ele alınan konular

Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü! İşte ele alınan konular

Son dakika haberleri: , AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü. Görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

ELE ALINAN KONULAR

Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile bölgesel meseleler ele alındı. Başkan Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Merkel'in katkısının önemli rol oynadığına inandığını belirtti.

VİZE SERBESTİSİ, GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ VE MÜZAKERE FASLI

Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret etti.

DOĞU AKDENİZ VE EGE UYARISI

Başkan Erdoğan, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de diyaloğun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika: Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı ile görüştü

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Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel ile video konferans aracılığıyla görüştü! İşte ele alınan konular
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