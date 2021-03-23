Son dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan videolu cevap: Haklarımızın teminatı kanunlardır

81 İLDE PAYLAŞILDI

Söz konusu video, İçişleri Bakanlığı, bağlı kurum ve kuruluşlar ile 81 il valiliğinin tüm sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"HAKLARIMIZIN TEMİNATI SÖZLEŞMELER DEĞİL KANUNLARDIR"

Videoda şu ifadelere yer verildi: "Kıymetli kadınlarımız her zaman yanınızdayız. Kimi zaman KADES uygulaması ile tek dokunuşla, kimi zaman aile içi ve kadına şiddetle mücadele birü amirliklerimizle "Sıfır tolerans" prensibimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Suç ve ceza kanunla belirlenir. Haklarımızın teminatı sözleşmeler değil kanunlardır. Bize güvenin"

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu cevap: Haklarımızın teminatı kanunlardır

BAKAN SOYLU DA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendi profilinden de paylaştığı videoya "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette SIFIR TOLERANS anlayışıyla İHTİYACINIZ OLAN HER AN, YANINIZDAYIZ" notunu ekledi.