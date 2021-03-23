Son dakika | İçişleri Bakanlığı'ndan videolu cevap: Haklarımızın teminatı kanunlardır

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi üzerinden spekülasyon yapan çevrelere kara propagandaya kadın güvenlik personeliyle cevap verdi. LGBT sapkınlığına alet edilen İstanbul sözleşmesinin feshedilmesi ile "Kadının savunmasız bırakıldığı" yönündeki kara propagandaya cevap verilen videoda birçok kadın güvenlik personeli yer alırken "Bize güvenin" mesajıı verildi.
81 İLDE PAYLAŞILDI
Söz konusu video, İçişleri Bakanlığı, bağlı kurum ve kuruluşlar ile 81 il valiliğinin tüm sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
"HAKLARIMIZIN TEMİNATI SÖZLEŞMELER DEĞİL KANUNLARDIR"
Videoda şu ifadelere yer verildi: "Kıymetli kadınlarımız her zaman yanınızdayız. Kimi zaman KADES uygulaması ile tek dokunuşla, kimi zaman aile içi ve kadına şiddetle mücadele birü amirliklerimizle "Sıfır tolerans" prensibimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Suç ve ceza kanunla belirlenir. Haklarımızın teminatı sözleşmeler değil kanunlardır. Bize güvenin"
İçişleri Bakanlığı'ndan videolu cevap: Haklarımızın teminatı kanunlardır
BAKAN SOYLU DA PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendi profilinden de paylaştığı videoya "Kadına yönelik şiddet, insanlığa ihanettir. Kadına yönelik şiddette SIFIR TOLERANS anlayışıyla İHTİYACINIZ OLAN HER AN, YANINIZDAYIZ" notunu ekledi.