Son dakika: İstanbul için kapanma açıklaması! İl Sağlık Müdürü, 'Aman Dikkat' diyerek uyardı...

Son dakika haberi: İstanbul İl sağlık Müdürü Prof.Dr. Kemal Memişoğlu Twitter'dan bir açıklama yaptı. Memişoğlu, açıklamasında İstanbulluları uyardı, 'Hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım..." dedi.
'AMAN DİKKAT!'
Memişoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kurallara uyma çağrısı yaptı, kapnam riskini hatırlattı.
Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:
Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor. Aman dikkat! Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım...
İSTANBUL'DA SON DURUM
Vakalar tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da hızla artıyor. Vaka patlamasının yaşandığı İstanbul, 'yüksek' riskli iller arasında 'Turuncu' kodu ile yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı tabloda İstanbul'da vaka artış oranının tırmanışa geçtiği görülüyor. Tabloda 100 binde görülen vaka oranı 251.12 olarak belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN 'YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ' DEMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni toplantıya kadar illeri izleme kararı aldıklarını, haritanın son duruma göre değişeceğini ifade etmişti.
TÜRKİYE GENELİ 22 MART VAKA TABLOSU
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, hasta sayısı 981 oldu.
Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.
Test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338, vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1644 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.