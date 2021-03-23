Son dakika... İşte İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edildiği günden bugüne yaşananlar: İletişim Başkanlığı tek tek sıraladı...

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul sözleşmesinin küresel LGBT lobileri ve bunlarla eşgüdümlü finansal ve teknoloji şirketlerinin aileyi yozlaştırıcı bir araç olarak kullanıldığına vurgu yapılan metinde, AB üyesi ülkeler arasında sözleşmeyi yürürlüğe koymayan ülkelerin yanısıra, çekince koyan ülkelerin de bulunduğuna dikkat çekildi.
İstanbul sözleşmesinin kabul edildiği günden bugüne yaşananlar;
NEDEN İMZALANDI?
Kadın haklarını iyileştirmek ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek amacıyla sözleşmeyi imzalandı. Bu sözleşmeye binaen 2012 yılında hazırlanan başta 6284 s. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olmak üzere birçok yeni düzenlemeyi yürürlüğe sokarak sözleşmeyi iç hukuka uyarlandı.
HANGİ AMAÇLA KULLANILDI?
İstanbul Sözleşmesi, aileyi ve kadını güçlendirmeye odaklı olan sonrasında ise küresel LGBT lobilerinin ve bunlarla eşgüdümlü finans ve teknoloji şirketlerinin ülkemiz üzerinde düşünce ve ifade özgürlüğünü baskılayıcı, aile ve toplum değerlerimizi yozlaştırıcı politik bir baskı aracı olarak kullanıldı.
YÜRÜRLÜĞE KOYMAYAN ÜLKELER
Avrupa Birliği içerisinde 6 üye ülke (Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovakya) sözleşmeyi imzalamasına rağmen yürürlüğe koymadı. Polonya, LGBT topluluğunun kendi cinsiyet anlayışını İstanbul Sözleşmesi üzerinden bütün topluma kabul ettirmeye çalıştığını öne sürerek sözleşmeden çekilmek için yasal süreci başlattı. Yunanistan, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hırvatistan, İsveç, Fransa ise sözleşmeye çekince koydu.
AİLE DEĞERLERİNE SAKINCALARI
LGBT topluluğu kendi cinsiyet anlayışını İstanbul Sözleşmesi üzerinden bütün topluma kabul ettirmeye çalışırken kamuoyunda hassasiyet uyandıran milli, dini ve manevi değerlere saldırı niteliğinde söylem üretiyor. Bu süreçte, toplumun nüvesini teşkil eden aile yapısını tahrip ederek telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedir. LGBT söylemi aynı zamanda terör örgütleri ve destekçileriyle kol kola hareket ediyor.
KADINA ŞİDDET MÜCADELEYİ LGBT TAHAKKÜMÜNDEN KURTARMAK
Türkiye'nin son dönemde yapılan hukuki, idari ve sosyal düzenlemelerle büyük ivme kazanan kadına şiddet ile mücadelesine ve kadın hakları konusundaki adımlarına gölge düşürmesini engellenerek LGBT'nin tahakkümünden kurtarması sağlanacak. 02 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin etkinliğini arttıracak faaliyetler öngörüyor.
SON DAKİKA: Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden neden ayrıldı? İstanbul Sözleşmesi nedir? İşte o maddeler... | Video
Kamuoyundaki iddialara da cevaplar verilen metinde,
REFORMLARA TEZAT OLUŞTURMAZ
Türkiye'nin kadın haklarına verdiği değer ve "Kadına Karşı Şiddet" ile mücadelesi İstanbul Sözleşmesine indirgenemez. Gerek yürürlükteki mevzuat gerekse "İnsan Hakları Eylem Planı" kapsamında hayata geçirilecek yeni reformlar ile kadının toplum ve aile içindeki konumu güçlendirilecek, kadına karşı şiddetle mücadeleden taviz verilmeyecektir.
KADIN BEYANI DEĞİL MAĞDUR BEYANI
Kadın beyanının esas alınması, mağdura otomatik bir cinsiyet ataması yapması nedeniyle sakınca yaratıyordu. Oysa, mağduriyetin ve şiddetin cinsiyeti yoktur. Şiddet nedeniyle devletimizin sağladığı konukevlerinde barınmak zorunda kalan erkek sayısı son 19 yılda 50 bin 923 olmuştur. Sözleşmenin feshiyle, sadece kadınların değil, tüm mağdurların beyanı esas alınacaktır.
ŞİDDET TANIMI KARMAŞIK
Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ifadesi daha çok kadının fiziksel şiddetten veya cinsel saldırılardan korunması düşüncesini akla getirmektedir. Oysa İstanbul Sözleşmesi'nde belirtilen ıstırap verebilecek olan ifadesinin neyi içerdiği belirsizdir.