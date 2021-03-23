Son dakika... İşte İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edildiği günden bugüne yaşananlar: İletişim Başkanlığı tek tek sıraladı...

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul sözleşmesinin küresel LGBT lobileri ve bunlarla eşgüdümlü finansal ve teknoloji şirketlerinin aileyi yozlaştırıcı bir araç olarak kullanıldığına vurgu yapılan metinde, AB üyesi ülkeler arasında sözleşmeyi yürürlüğe koymayan ülkelerin yanısıra, çekince koyan ülkelerin de bulunduğuna dikkat çekildi.

İstanbul sözleşmesinin kabul edildiği günden bugüne yaşananlar;

NEDEN İMZALANDI?

Kadın haklarını iyileştirmek ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek amacıyla sözleşmeyi imzalandı. Bu sözleşmeye binaen 2012 yılında hazırlanan başta 6284 s. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olmak üzere birçok yeni düzenlemeyi yürürlüğe sokarak sözleşmeyi iç hukuka uyarlandı.

HANGİ AMAÇLA KULLANILDI?

İstanbul Sözleşmesi, aileyi ve kadını güçlendirmeye odaklı olan sonrasında ise küresel LGBT lobilerinin ve bunlarla eşgüdümlü finans ve teknoloji şirketlerinin ülkemiz üzerinde düşünce ve ifade özgürlüğünü baskılayıcı, aile ve toplum değerlerimizi yozlaştırıcı politik bir baskı aracı olarak kullanıldı.