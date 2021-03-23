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Giriş Tarihi: 23.3.2021 12:39 Son Güncelleme: 23.3.2021 12:40

Son Dakika Kabine açıklaması! değişiyor! Hangi bakanların değişeceği belli olacak

Son Dakika Kabine açıklaması! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişiyor! Hangi bakanların değişeceği belli olacak

ile ilgili son günlerde pek çok kulis bilgisi dolaşıyordu. Kabine değişikliği söylentilerine ilişkin en net açıklama 'dan geldi. Canlı yayında soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kabine değişecek mi" sorusuna da cevap vererek değerlendirmelerde bulundu. Hangi bakanların değişeceği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlarken Mahir Ünal, kabine değişikliğinin önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Özel bir televizyon kanalına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kendisine yöneltilen "Kabine değişecek mi sorusuna yanıt verdi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu açıklamanın ardından "Kabine toplantısı ne zaman" sorusunun yanı sıra, "Kabine değişecek mi, bakanlar değişecek mi" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, kabine değişikliği ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları ve Ünal'ın açıklamaları:

KONGREDE GÜVEN VE İSTİKRAR DİYECEĞİZ

Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

HDP'YE DAVET YOK

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.

SON DAKİKA (KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ) "CUMHURBAŞKANIMIZ BİR DÜZENLEMEYE GİDECEKTİR"

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

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Son Dakika Kabine açıklaması! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişiyor! Hangi bakanların değişeceği belli olacak
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