Son Dakika Kabine açıklaması! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişiyor! Hangi bakanların değişeceği belli olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Özel bir televizyon kanalına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kendisine yöneltilen "Kabine değişecek mi sorusuna yanıt verdi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu açıklamanın ardından "Kabine toplantısı ne zaman" sorusunun yanı sıra, "Kabine değişecek mi, bakanlar değişecek mi" soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, kabine değişikliği ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları ve Ünal'ın açıklamaları: