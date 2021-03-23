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Giriş Tarihi: 23.3.2021 12:42 Son Güncelleme: 23.3.2021 12:46

: Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat...

Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat...

haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çamur yağışı uyarısında bulundu. Suriye ve Irak üzerinden gelen tozların çamurlu yağışa sebep olabileceği belirtilirken, olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji, saat bilgisi de paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşınımı sonrası çamurlu yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, öğle ve akşam saatlerine dikkat çekildi. Olumsuzluklara karşı dikkatli olma uyarısı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede öğleden itibaren görülmesi beklenen toz taşınımı olayının Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülen Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat...
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