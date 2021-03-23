Son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşınımı sonrası çamurlu yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, öğle ve akşam saatlerine dikkat çekildi. Olumsuzluklara karşı dikkatli olma uyarısı yapıldı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede öğleden itibaren görülmesi beklenen toz taşınımı olayının Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.