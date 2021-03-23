Koronavirüste son dakika... Nisan için korkutan uyarı: Koronavirüs piki geliyor!

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Çok yüksek riskli illerin sayısı geçen haftaya kıyasla yüzde 56 artarak 39'a ulaştı. Düşük riskli illerin sayısı ise 8'den 7'ye düştü. İstanbul'dan sonra çok yüksek riskli il kategorisine Ankara ve İzmir de eklendi. Birçok il için kritik eşik aşıldı ve haritada bir öncekine göre daha iyiye giden neredeyse hiçbir il olmadı. İşte Sağlık Bakanlığı verileri ve Nisan ayı için gelen son dakika uyarısı;