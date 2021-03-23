Son dakika... Numan Kurtulmuş: 25 Mart'ta seçim startını veriyoruz

Gara'daki katliamda dahi PKK'yı kınamak yerine hükümeti suçlamayı tercih etmiş; insanlığın değil terör örgütünün yanında yer almıştır. Yaşadığımız bu coğrafyada bir siyasi parti teröre karşı çıkmıyorsa, doğrudan doğruya emperyalizmin sözcülüğünü yapıyor demektir. Biz bölgedeki terör oyununun nasıl ve niçin oynandığını gayret iyi biliyoruz. Bölgedeki terör örgütlerinin tamamına yönelik mücadele vermek zorundayız. Biz demokratik siyasetin sonuna kadar arkasındayız. Terörün alanını tamamen ortadan kaldırmak, siyasetin alanını ise genişletmek durumundayız. Kim teröre karşı çıkıyorsa istediği görüşü savunabilir. Teröre karşı cansiperane mücadele ettiğimiz bu dönemde milletimiz siyasilerden de bu konuda kesin bir tavır beklemektedir. HDP şu ana kadar bu tavrı gösterememiştir. Bundan sonrasıysa artık bağımsız yargının işidir.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA KISA SÜREDE DENGELENECEK

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar daha önce de yaşanmıştı. Türkiye ekonomisi bunları aşacak güçtedir. Nitekim bugün Uzak Doğu borsaları açıldığında döviz kurlarında hızlı bir yükseliş yaşandı, ancak Avrupa borsaları açılınca bu yükseliş durdu. Kısa bir süre sonra bunun dengeleneceğini ümit ediyorum. Borsa ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalarla hiçbir güçlü ekonominin temelleri kolay kolay sarsılmaz. Türkiye ekonomisi son dönemde üretim, istihdam ve ihracat eksenli bir ekonomik modeli istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye yerli üretimdeki gücünü arttırmaya devam etmektedir. En kısa süre içerisinde mevcut sektörlerin dışında yeni alanlarda da uluslararası rekabet gücüne sahip olacağız. Yerli üretimin artması ile birlikte cari açık ve istihdam sorununu da kalıcı olarak çözeceğiz. Kısa dönemli şoklar olabilir ama uzun vadede Türkiye ekonomisini etkilemeyecektir. Ben ülkemizin önünün açık olduğunu düşünüyorum.