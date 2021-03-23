Son dakika haberleri: Dünya genelinde oluşturduğu salgın sonrasında ülkemizde etkilerini 11 Mart tarihinden bu yana gösteren pandemiye ilişkin koronavirüs vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri Sağlık Bakanlığı resmi sitesi aracılığıyla kamuoyuna açıklanıyor. Bakanlık, 23 Mart koronavirüs verilerini "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. İşte 23 Mart koronavirüs vaka ve vefat sayıları...

Son dakika: Türkiye'nin 23 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayısında son durum | Video

23 MART KORONAVİRÜS VERİLERİ:

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. 23 Mart tarihinde açıklanan verilere göre; son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

KISITLAMALARA GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı uyarıda; "Dikkat etmeliyiz. Bugün 26 Bin 182 yeni vaka tespit ettik. Yine bugün 138 can kaybımız var. Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir." diyerek kısıtlamalara geri dönüşün sinyalini verdi.

DÜNÜN VERİLERİ:

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, hasta sayısı 981 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. Test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338, vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1644 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.