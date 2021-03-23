Son dakika | Türkiye'ye doğal gaz müjdesi: "Ertuğrul Gazi" geliyor

Son dakika... Ertuğrul Gazi'nin de depolama sistemine dâhil edilmesi ile birlikte, mevcut iki FSRU gemisi ve karada da Tuz Gölü ve Silivri'de yapılan depolamalarla Türkiye, tükettiği doğalgazın yüzde 20'sini depolama kapasitesine erişecek. Geçen yılın sonunda Türkiye'de olması planlanan ancak koronavirüs salgını dolayısıyla geliş süreci aksayan Ertuğrul Gazi, yaklaşık 10 gün önce Türkiye'ye doğru yola çıktı. Güney Kore'de üretilen gemi, LNG yüklenerek dolu şekilde ülkeye ulaşacak.
Türkiye'nin üçüncü Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemisi, nisan ayı ortasında Hatay Dörtyol'da olacak. Ertuğrul Gazi'nin de depolama sistemine dahil edilmesi ile birlikte mevcut iki FSRU gemisi ve karada da Tuz Gölü ve Silivri'de yapılan depolamalarla Türkiye tükettiği doğalgazın yüzde 20'sini depolama kapasitesine ulaşmış olacak. Böylece enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, enerji arz ve güvenliği noktasında kendini güvence altına almış olacak.
2020 sonunda Türkiye'de olması planlanan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle geliş süreci aksayan Ertuğrul Gazi, yaklaşık 10 gün önce Türkiye'ye doğru yola çıkarken, gemi nisan ayının ortalarında Hatay Dörtyol'da olacak. Güney Kore'de üretilen gemi LNG yüklenerek dolu şekilde ülkeye ulaşacak.
DENİZLERDEKİ ÜÇÜNCÜ GEMİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle devreye alınması planlanan Ertuğrul Gazi FSRU, Türkiye'nin üçüncü yüzer LNG depolama ünitesi olacak. Mevcutta biri özel sektör yatırımı biri de BOTAŞ yatırımı olan iki LNG terminali İzmir-Aliağa'da ve Hatay-Dörtyol'da görev yapıyor. 170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin yeni gemiyle depolama kapasitesi de artacak.
YER ALTI DEPOLAMALARINDA KAPASİTE ARTACAK
Denizde olduğu gibi karada da doğalgaz depolama yatırımları devam ediyor. Tuz Gölü'nde şu anda yaklaşık 700 milyon metreküplük bir depolama kapasitesine sahip olunurken, yakında yapılacak genişleme projesi çalışmaları ile bu kapasite 5.4 milyar metreküpe kadar çıkarılacak.
Silivri'de ise mevcutta 3,14 milyar metreküp olan kapasite, yine genişleme çalışmalarının ardından 4,16 milyar metreküpe ulaşacak. Toplamda iki yeraltı deposuyla bu rakam 10 milyar metreküpe ulaşacağı gibi, Türkiye böylece toplam tükettiği gazın neredeyse yüzde 20'sini depolama imkanına kavuşmuş olacak. Böylece enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, enerji ve arz güvenliğini teminat altına alarak, doğalgaz noktasında arz sıkıntısı yaşamayacak.
LNG FİYATLARI DAHA UYGUN
Yılda ortalama 50 milyar metreküp doğal gazın tüketildiği Türkiye'de petrol ve doğal gaz gereksiniminin hemen hemen tamamına yakın bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Rusya, İran ve Azerbaycan'dan boru hatları üzerinden uzun dönemli sözleşmelerle doğal gaz satın alınırken, ABD, Katar, Cezayir ve Nijerya'dan da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediliyor. LNG, Katar ve Cezayir gibi ülkelerden kontratlar üzerinden ya da ABD'den spot piyasadan temin ediliyor. Türkiye, son 2 yıldır boru gazı ithalatını kısarken, spot piyasadan LNG ithalatını artırdı. Geçtiğimiz yıl spot piyasada LNG fiyatları, boru gazına göre çok daha cazip hale gelirken, bu da Türkiye'nin enerji faturasının düşmesine etki etti.
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