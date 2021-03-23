Son dakika | Türkiye'ye doğal gaz müjdesi: "Ertuğrul Gazi" geliyor

LNG FİYATLARI DAHA UYGUN

Yılda ortalama 50 milyar metreküp doğal gazın tüketildiği Türkiye'de petrol ve doğal gaz gereksiniminin hemen hemen tamamına yakın bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Rusya, İran ve Azerbaycan'dan boru hatları üzerinden uzun dönemli sözleşmelerle doğal gaz satın alınırken, ABD, Katar, Cezayir ve Nijerya'dan da sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ediliyor. LNG, Katar ve Cezayir gibi ülkelerden kontratlar üzerinden ya da ABD'den spot piyasadan temin ediliyor. Türkiye, son 2 yıldır boru gazı ithalatını kısarken, spot piyasadan LNG ithalatını artırdı. Geçtiğimiz yıl spot piyasada LNG fiyatları, boru gazına göre çok daha cazip hale gelirken, bu da Türkiye'nin enerji faturasının düşmesine etki etti.

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