Sözleşmeden çekilmek, şiddetle mücadeleden ödün vermek değildir

Türkiye'ninİstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini eleştiren ABD ve AB ülkelerine Türkiye hem uyarıda bulundu hem de tepki gösterdi. Konuya ilişkin yapılan değerlendirmeler şöyle:Türkiye, haklarının ilerletilmesinde, toplumsal rolünün güçlendirilmesinde ve şiddete karşı korunmasında daima kadının yanında olmuştur. Avrupa Konseyi içinde de pek çok ülkede Sözleşme'ye ilişkin tartışmalar yaşanmakta olup, Sözleşme'yi imzalayan bazı ülkeler, onaylamaktan imtina etmişlerdir. Türkiye'nin Sözleşme'den çekilmesi, kadına karşı şiddetle mücadeleden ödün verme olarak yorumlanmamalı. Türkiye'nin ulusal mevzuatında kadın hakları en ileri normlarla güvence altına alınmıştır. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına karşı şiddete sıfır tolerans anlayışı, ayrıca kadın haklarının daha da güçlendirilmesi ve kadına karşı şiddetle mücadelenin daha etkin sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir.47 Avrupa Konseyi üyesinden 19'u çekinceyle onay vermiş 11'i imzalayıp onaylamamış, 2'si işlem yapmamış. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer konsey ülkelerinde de tartışılan bir metne indirgenemez.Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olmuştur. Başlangıçta kadın haklarının güçlendirilmesini teşvik etmeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir kesim tarafından manipüle edilmiştir. Türkiye'nin sözleşmeden çekilme kararı alması da bu nedene dayanmaktadır. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı hiçbir şekilde Türkiye'nin "kadınları korumaktan taviz verdiği" anlamına gelmemektedir.Anayasa'nın 90'ıncı maddesi, sadece milletlerarası antlaşmanın onaylanmasını düzenler. Anayasa'da antlaşmalardan çekilmeye dair bir hüküm yoktur. Milletlerarası antlaşmalardan çekilme yetkisini kanun, yürütme organına vermiştir. Türkiye, çok sayıda milletlerarası antlaşmadan çekildi. Türkiye, sadece yürütme organı kararıyla milletlerarası antlaşmalardan çekilmiştir. TBMM'nin çıkardığı kanunla Türkiye'nin çekildiği tek bir milletlerarası antlaşma yoktur.İstanbul Sözleşmesi, LGBT lobileri ve bunlarla eşgüdümlü finansal ve teknoloji şirketleri tarafından "aileyi yozlaştırıcı bir araç" olarak kullanıldığı için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle iptal edildi. İşte gerçekler:AB üyesi Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovakya sözleşmeyi yürürlüğe koymadı. Polonya, LGBT'nin cinsiyet anlayışını topluma kabul ettirmeye çalıştığı gerekçesiyle çekildi. Yunanistan, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hırvatistan, İsveç, Fransa ise çekince koydu.Milli, dini ve manevi değerlere saldırı niteliğinde söylem üreten LGBT, terör örgütleri ve destekçileriyle kol kola hareket ediyor.Türkiye'nin "Kadına Karşı Şiddet" ile mücadelesi İstanbul Sözleşmesi'ne indirgenemez. Kadın beyanının esas alınması, mağdura cinsiyet ataması yapması nedeniyle sakınca yaratıyor. Sözleşmenin feshiyle, sadece kadınların değil, tüm mağdurların beyanı esas alınacak.Sözleşmedeki ızdırap verebilecek olan ifadesinin neyi içerdiği belirsiz. Şiddet dedikleri sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik şiddeti de kapsıyor. Bu ifadeler istismara oldukça açık.