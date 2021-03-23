Toplanıp sanal tombala oynadılar! 66 bin lira ceza yediler

İstanbul'da bir adreste; 11'i bilgisayarlar üzerinden sanal tombala oynayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplam 15 kişiye 66 bin 731 lira para cezası kesildi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimleri sürdüren İstanbul Polisi; Sancaktepe İlçesi'ne bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasa dışı kumar oynatıldığını tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.40 sıralarında adres denetlendi. Adreste sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde hareket eden 15 kişiden 11'inin bilgisayarlar üzerinden sanal tombala oynadıkları saptandı.

Ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü belirlenen adres Sancaktepe İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Adreste bulunan 15 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle; sanal tombala oynayan 11 kişiye ise ayrıca Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 66 bin 731 lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahipleri Ö.C., N.E. ve B.Ç. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.