TSK’daki FETÖ yapılanmasına operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

Ankara'da FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik ankesör soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da 11'i görevde, 3'ü emekli, 2'si ihraç 16 astsubay ile 1'i ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 2 mahrem imamın da aralarından bulunduğu 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasında çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlendi. Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.