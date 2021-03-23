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Giriş Tarihi: 23.3.2021 12:06

’da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Üsküdar’da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek!

Belediye Başkanı , ‘Evde sıcak yemek hizmeti’ hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Türkmen, ‘Evde sıcak yemek’ hizmetinin Kovid-19 testi pozitif çıkan, karantina altında olan ve ihtiyaç sahibi evlere de yapıldığını açıkladı. Türkmen, “Salgın günlerini millet olarak dayanışmanın en güzel örnekleri ile geçirdik. Bundan sonra da aynı şekilde milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi

Üsküdar Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 'Evde sıcak yemek hizmeti' veriyor. Belediye Kovid-19 salgını döneminde de bu hizmetini ihtiyaç sahibi olan ve Kovid-19 nedeniyle karantina altında bulunan bireyler için de yapıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medyadan 'Evde sıcak yemek hizmeti' hazırlıklarını gösteren bir video paylaşarak bu hizmetle ilgili bir açıklama yaptı.

"DEVAM EDECEĞİZ"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından, "Evde sıcak yemek hizmetimizi, Kovid-19 pozitif, karantina altında olan, ihtiyaç sahibi evlerimize de yapıyoruz. Salgın günlerini millet olarak dayanışmanın en güzel örnekleri ile geçirdik. Bundan sonra da aynı şekilde milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Üsküdar’da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek!
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