Üsküdar’da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek!

Üsküdar Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 'Evde sıcak yemek hizmeti' veriyor. Belediye Kovid-19 salgını döneminde de bu hizmetini ihtiyaç sahibi olan ve Kovid-19 nedeniyle karantina altında bulunan bireyler için de yapıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medyadan 'Evde sıcak yemek hizmeti' hazırlıklarını gösteren bir video paylaşarak bu hizmetle ilgili bir açıklama yaptı.

"DEVAM EDECEĞİZ"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından, "Evde sıcak yemek hizmetimizi, Kovid-19 pozitif, karantina altında olan, ihtiyaç sahibi evlerimize de yapıyoruz. Salgın günlerini millet olarak dayanışmanın en güzel örnekleri ile geçirdik. Bundan sonra da aynı şekilde milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.