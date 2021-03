Vali eşinden, down sendromlu Almina'ya ziyaret

Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim, "21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü" dolayısıyla, Küllük Köyünde yaşayan Karatay ailesinin doğuştan Down Sendromlu olan kızı Almina'yı ziyaret etti.

Ziyaretinde annesinden Almina'nın gelişimi hakkında da bilgi alarak Almina ile keyifli bir vakit geçiren Sarıibrahim, "Down sendromu hastalık değil, sadece genetik bir farklılıktır. Sempatik, güler yüzlü, sevecen, pozitif enerjileriyle çevresine mutluluk aşılayan insanlardır. Down sendromlu bireylerimiz artık aldıkları eğitim sayesinde gerek sosyal anlamda, gerek yetenek anlamında, gerek meslek anlamında, gerekse sportif anlamda gösterdikleri başarılarla gurur kaynağımız olmaktadırlar. Yeter ki biz onlara fırsat ve imkân tanıyalım. Onların ve ailelerinin geleceğe umut ve güvenle bakabilmeleri için gerek Devletimizin gerekse insanlarımızın bu duyarlılığa sahip olduğunu düşünüyorum. Onların sosyal hayatta daha etkin yer almalarını sağlamak sadece ailelerinin değil, hepimizin sorumluluğudur" dedi.



Minik Almina ve ailesinin "Down Sendromlular Farkındalık Günü"nü tebrik eden Sarıibrahim, ayrıca misafirperverliklerinden dolayı aileye teşekkür ederken, ailede ziyaretlerinden dolayı Vali eşi Hatice Sarıibrahime teşekkür etti.