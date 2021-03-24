2023 yolunda ilk günkü aşkla... Tarihi gün

AK Parti'de bugün kongre günü. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 7. Olağan Kongre'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine ilişkin manifesto ve yol haritasını açıklayacak. AK Parti'de, büyük kongre için HDP dışındaki 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağrılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi. Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulu üyeleri, eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de davet edildi. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı. 2019 yılının Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine Kovid-19 salgını nedeniyle iki kez ara verildi. Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongreleri tamamlandı. Kongre sürecinde, 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70'lik bir değişim yaşandı. Şubat 2021 ayında tamamlanan il kongreleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 il kongresine bizzat katılım sağladı, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantı yaptı.Kongrede bin 560 delege oy kullanacak. Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak. Kongrede tüzük değişikliği de yapılacak. 50 asil 25 yedek üyeden oluşan MKYK üye sayısı 75 asil 25 yedek üye toplam 100 kişi olarak değiştirilecek. AK Parti'de sosyal ve dijital mecralara ilişkin de yeni bir genel başkanlık ihdas edilmesi bekleniyor. Genel Başkanvekilliği makamının ise kalması düşünülüyor. Kongre bugün saat 10.00'da başlayacak. Başkan Erdoğan'ın ise saat 11.00'de kürsüye çıkıp konuşma yapması bekleniyor. Başkan Erdoğan seçimlerin sonuçlanmasının ardından bir de teşekkür konuşması yapacak.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Merkel'in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına inandığını ifade etti. Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, AB Zirvesi'ne sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtmasını beklediğini dile getirdi. Erdoğan, (mültecilere ilişkin) 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret etti. Türkiye'nin, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gerilimden değil işbirliğinden yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, diyaloğun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Merkel, Erdoğan'a kongre dolayısıyla tebriklerini iletti. Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İtalya Başbakanlığı'na seçilmesi dolayısıyla Draghi'ye tebriklerini ileten Erdoğan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin, ortak coğrafyanın istikrar ve refahına katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, 3. Hükümetlerarası Zirve'yi salgın şartlarının elverdiği en yakın zamanda gerçekleştirmek istediklerini ifade etti. Başkan Erdoğan, ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefine bağlı olduklarını, özellikle savunma sanayi inde yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerini dile getirdi. AB'ye tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu vurgulayan Erdoğan, İtalya'nın güçlü desteğini sürdüreceğine inandığını ifade etti. ANKARA, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni, 59. Hükümet'in kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi.başkanlığındaki 59. Hükümet ile iktidar partisi konumundaki AK Parti, 2. Büyük Olağan Kongresi'ni 11 Kasım 2006'da yaptı. Bu kongrede de Erdoğan geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi., AK Parti'nin 3. Olağan Kongresi'nde 1362 delegenin oyu ile yeniden genel başkanlığa seçildi. AK Parti, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde yüzde 49.83 oranında oy alarak büyük bir başarıya daha imza attı. Erdoğan'ın genel başkanlığındaki AK Parti kadroları, dördüncü kez tek başına iktidara gelirken, Türkiye'nin 61. Hükümeti'ni de kurdu.de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından AK Parti 1. Olağanüstü Kongresi'ni gerçekleştirdi. 12 Eylül 2015'te 5'inci Olağan Kongre yapıldı. AK Parti, 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise tek başına iktidarı kazandı.Kongre'de partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde bin 414 oyla geçerli oyların tamamını alan Erdoğan, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi. Kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle ihdas edilen "Genel Başkanvekilliği" görevine de Başbakan Binali Yıldırım getirildi.Büyük Kongre'de yeniden genel başkanlığa aday gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçerli 1380 oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına seçildi. Tüzükte yapılan düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer alabilmişti. Kongrede, AK Parti MKYK listesinde 29 yeni isim yer aldı. Listede, 21 yaşındaki Hatice Merve Tatar gibi genç isimler de yer bulmuştu. AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan değişiklikle 24 Haziran seçimlerinde yapılan siyasi parti seçim ittifakı da tüzükte yer aldı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dün Ankara Spor Salonu'nda 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarına ilişkin gazetecilere bilgi verdi. Üst kısmı Türk bayrağı renkleriyle süslenen salon basın mensuplarına gösterildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü kongre nedeniyle başkentte bazı yolların kapalı tutulacağını duyurdu. Salondaki Ayasofya fotoğrafının altında 'Başkan Erdoğan'ın 'Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır' sözlerinin olduğu afiş ile "İcraatlarımızın ulaştığı yere hayalleriniz bile ulaşamaz", "2023 Cumhur İttifakı'nın zaferi olacak" yazılı pankartlar dikkat çekti.TÜRKİYE, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51.41 oranında "evet", yüzde 48.59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla Anayasa'daki, "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmünün kaldırılmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi. Erdoğan, 2 Mayıs 2018'de, AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek, üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir TV kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kongrede seçilecek kadrolar Türkiye'yi siyasal olarak 2023'e taşıyacak kadrolar. AK Parti'nin toplumsal talep ve ihtiyaçlara göre kendisini yenileyen bir yapısı var. Şu anda karşımızda, girdiği hiçbir seçimi kazanamamış ve bu hiçbir seçimi kazanamamanın getirdiği psikolojiyle adeta ruh sağlığı bozulmuş bir muhalefet var. Diğer taraftan Türkiye'yi taşıyan ve her geçen yıl tecrübesini artıran bir AK Parti var. 19 yılda yaptıklarımız hazırlıktı ve biz yeni başlıyoruz.2023'e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız, ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.Uluslararası sözleşmelerden cumhurbaşkanının çıkma yetkisi var. Hukuki sorun yok. AK Parti yeni metin üzerinde çalışıyor. ANKARA