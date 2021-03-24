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Haberler Gündem Haberleri 24 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! İşte 24 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
Giriş Tarihi: 25.3.2021 02:15 Son Güncelleme: 25.3.2021 02:16

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24 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 24 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

1 Yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren kovi-19 virüsü ile ilgili yurt ve dünyadan “son dakika koronavirüs haberleri” geliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden son dakika verileri paylaşılarak bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı bilgileri kamuoyuna duyuruluyor. Diğer taraftan en güncel koronavirüs tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 24 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ile son dakika ve bugünkü 'de corona virüsü vaka sayısı bilgileri.

'de 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini gösteren pandemiye ilişkin "corona virüsü son dakika" başlığı altında güncel son durum haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından önlem ve uyarılar yapmayı sürdürürken, Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en güncel koronavirüs tablosu son dakika olarak paylaşılıyor. Öte yandan bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verileri öğrenilmek istenerek son dakika açıklandı mı? sorusuyla araştırılıyor.

SON DAKİKA 24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile son dakika 24 Mart koronavirüs tablosu - bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı bilgileri şöyle;

24 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 24 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

24 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 29 bin 762
  • HASTA SAYISI: 1.142
  • VEFAT SAYISI: 146
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 761

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

24 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 24 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

23 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 26 bin 182
  • HASTA SAYISI: 1.006
  • VEFAT SAYISI: 138
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 201

24 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 24 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

22 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 22 bin 216
  • HASTA SAYISI: 981
  • VEFAT SAYISI: 117
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 494

24 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 24 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

21 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 20 bin 428
  • HASTA SAYISI: 965
  • VEFAT SAYISI: 102
  • İYİLEŞEN SAYISI: 17 bin 615

24 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 24 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

20 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 21 bin 061
  • HASTA SAYISI: 958
  • VEFAT SAYISI: 95
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 815
24 Mart koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 24 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

19 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 21 bin 030
  • HASTA SAYISI: 934
  • VEFAT SAYISI: 87
  • İYİLEŞEN SAYISI: 18 bin 119
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24 Mart koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! İşte 24 Mart korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
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