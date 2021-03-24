48 uyuşturucu satıcısı yakalandı! İki kilo zehir ele geçirildi

İstanbul'da 48 uyuşturucu satıcısı yakalandı. Yedi farklı türde iki kilo 348 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik seri operasyonlarda 48 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; yedi farklı türde toplam iki kilo 348 gram uyuşturucu madde, 29 kök Hint Keneviri, Hint Keneviri yetiştirme düzenekleri, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 295 lira ile 100 dolar nakit para ele geçirildi.