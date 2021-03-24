AK Parti kongresi canlı yayını: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bekleniyor! İşte, A Haber canlı yayını ile kongrede yaşananlar!

Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi canlı yayını başladı. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da merak ediliyor. İlk olarak, dışarıda bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, kongrede AK Parti yönetimi ile ilgili yapılacak çok önemli değişikliklerin altını çizdi. MKYK'daki değişimi, 'tüzük tadilatı' olarak adlandıran Erdoğan, 50 kişilik değil 75 kişilik MKYK ile yola devam edileceğini açıkladı. Ayrıca, yedek listedeki 35 kişinin aynı asil üyeler gibi çalışacağını söyledi. Öte yandan, kabine değişikliği ve yeni bakanlar listesi nedeniyle gözler AK Parti kongresi canlı yayınında. Aşağıda, 24 Mart tarihli AK Parti kongresini A Haber canlı yayını ile izleyebilirsiniz.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SALON DIŞINDAKİ HİTABI:
Kar yağışına rağmen kongre alanına gelen fakat salona giremeyen vatandaşlara seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:
DÜNYADA BÖYLE BİR PARTİ YOK
Sizleri böyle anlamlı bir buluşma ile kar yağışı ile havanın temizlendiği bir buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. olağan büyük kongremizi yapacağız. Ve hamdolsun şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde 13 milyon 500 bin üyeye ulaştığımızı gördüm.
1 milyonu aşkın genç, 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir parti yok.
YENİ KADROLARIMIIZI AÇIKLIYORUZ
Tüzük sayısı ile MKYK üye sayısı 75 e çıkacak. Yeni bir kadro ile yola devam ediyoruz. Yedekler de 35 üye birlikte çalışacaklar. Asıl üyeler gibi.
Her bir ilimizi selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri kar yağışı altında çok fazla bekletmek istemiyorum. Müsaade ederseniz hemen kongreye geçelim ve ardından sizleri sakince illerimize uğurlayalım.