AK Parti kongresi canlı yayını: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bekleniyor! İşte, A Haber canlı yayını ile kongrede yaşananlar!

Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi canlı yayını başladı. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları da merak ediliyor. İlk olarak, dışarıda bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, kongrede AK Parti yönetimi ile ilgili yapılacak çok önemli değişikliklerin altını çizdi. MKYK'daki değişimi, 'tüzük tadilatı' olarak adlandıran Erdoğan, 50 kişilik değil 75 kişilik MKYK ile yola devam edileceğini açıkladı. Ayrıca, yedek listedeki 35 kişinin aynı asil üyeler gibi çalışacağını söyledi. Öte yandan, kabine değişikliği ve yeni bakanlar listesi nedeniyle gözler AK Parti kongresi canlı yayınında. Aşağıda, 24 Mart tarihli AK Parti kongresini A Haber canlı yayını ile izleyebilirsiniz.