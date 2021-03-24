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Haberler Gündem Haberleri AK Parti kongresi canlı yayını: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bekleniyor! İşte, A Haber canlı yayını ile kongrede yaşananlar!
Giriş Tarihi: 24.3.2021 11:01 Son Güncelleme: 24.3.2021 11:01

canlı yayını: açıklaması bekleniyor! İşte, canlı yayını ile kongrede yaşananlar!

AK Parti kongresi canlı yayını: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bekleniyor! İşte, A Haber canlı yayını ile kongrede yaşananlar

canlı yayını ile . Olağan Büyük Kongresi başladı. Milyonların gözü, 2023 manifestosu, yönetiminde yer alacak isimler ve yeni kabine listesi beklentisi nedeniyle AK Parti kongresinde. , içerisinde, yeni kadroları açıklayacak, adaylar delegellerin oyları ile seçilecek. Aynı zamanda AK parti kongresi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden Genel Başkanlığa aday olacak. İşte, 24 Mart tarihli canlı yayını...

Adalet ve Kalkınma Partisi Kongresi canlı yayını başladı. . Olağan Büyük Kongresi Ankara'da gerçekleştirilirken, 'ın açıklamaları da merak ediliyor. İlk olarak, dışarıda bekleyen vatandaşlara seslenen Erdoğan, kongrede yönetimi ile ilgili yapılacak çok önemli değişikliklerin altını çizdi. MKYK'daki değişimi, 'tüzük tadilatı' olarak adlandıran Erdoğan, 50 kişilik değil 75 kişilik MKYK ile yola devam edileceğini açıkladı. Ayrıca, yedek listedeki 35 kişinin aynı asil üyeler gibi çalışacağını söyledi. Öte yandan, kabine değişikliği ve yeni bakanlar listesi nedeniyle gözler canlı yayınında. Aşağıda, 24 Mart tarihli AK Parti kongresini canlı yayını ile izleyebilirsiniz.

AK Parti kongresi canlı yayını: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bekleniyor! İşte, A Haber canlı yayını ile kongrede yaşananlar

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SALON DIŞINDAKİ HİTABI:

Kar yağışına rağmen kongre alanına gelen fakat salona giremeyen vatandaşlara seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

AHaber CANLI YAYIN

AK Parti kongresi canlı yayını: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bekleniyor! İşte, A Haber canlı yayını ile kongrede yaşananlar

DÜNYADA BÖYLE BİR PARTİ YOK

Sizleri böyle anlamlı bir buluşma ile kar yağışı ile havanın temizlendiği bir buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Biraz sonra 7. olağan büyük kongremizi yapacağız. Ve hamdolsun şu ana kadar kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde 13 milyon 500 bin üyeye ulaştığımızı gördüm.

1 milyonu aşkın genç, 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle bırakın Türkiye'yi dünyada böyle bir parti yok.

AK Parti kongresi canlı yayını: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bekleniyor! İşte, A Haber canlı yayını ile kongrede yaşananlar

YENİ KADROLARIMIIZI AÇIKLIYORUZ

Tüzük sayısı ile MKYK üye sayısı 75 e çıkacak. Yeni bir kadro ile yola devam ediyoruz. Yedekler de 35 üye birlikte çalışacaklar. Asıl üyeler gibi.

AK Parti kongresi canlı yayını: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bekleniyor! İşte, A Haber canlı yayını ile kongrede yaşananlar

Her bir ilimizi selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri kar yağışı altında çok fazla bekletmek istemiyorum. Müsaade ederseniz hemen kongreye geçelim ve ardından sizleri sakince illerimize uğurlayalım.

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AK Parti kongresi canlı yayını: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması bekleniyor! İşte, A Haber canlı yayını ile kongrede yaşananlar!
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