Başkan Altuğ: Sakarya üreten bir şehirdir

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve beraberinde Müdür Yardımcıları Hasan Hüseyin Dinsever ve Lütfü Tayfur ile Sakarya Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca ve Sakarya Gümrük Müdürü İbrahim Aksoy'u makamında ağırladı. Ziyarette Sakarya'nın stratejik öneme sahip konumu, gelişen lojistik altyapısı ve bölge gümrüklerinin daha verimli işleyişinin sağlanması konularında değerlendirmeler yapıldı.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, "Sakarya, tükettiğinden fazla üreten ve ürettiklerini de tüm dünyaya ihraç eden bir üretim şehridir. Sahip olduğu stratejik konumu ile ülkemizin kavşak noktasında bulunan ve lojistik anlamda da önemini her geçen gün artıran bir merkezdir. Gerek karayolları, demiryolları ve gerekse limanımız ile her kanaldan etkin bir şehiriz. Lojistik anlamda rekabette güçleniyoruz. SATSO olarak ihracatımızı ve ihracatçı firmalarımızı artırmaya yönelik yoğun bir çaba sarf ediyoruz" dedi.

Altuğ, "Hedeflerimize ulaşma yolunda gümrüklerimizin etkin çalışması en büyük destekçimiz olacaktır. Şehrimize yeni bir gümrük müdürlüğü binası kazandırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor ve destek olmaya çalışıyoruz. Gümrük Müdürlüğümüzün daha geniş kapsamlı ve etkin çalışacağı bir binaya kavuşması şehrimiz dış ticareti açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır" ifadelerini kullandı.

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak ise; "Ülkemizin ihracatı sürekli artarak kendini geliştiriyor. Bu durumda gümrüklerin önemi ve etkinliği de artıyor. Sakarya hem üretimi hem de ihracatı ile çok dikkat çekiyor. Artan dış ticaret kapasitesi ile de gümrüğünün daha etkin olması gerekiyor. Bizler üreticimizin ve ihracatçımızın gümrük ile sorunlarını ciddi şekilde önemseyerek çözüm bulmak adına sürekli çalışıyoruz. Sakarya gibi üreten bir şehrin de gümrükleme bakımından işlevsel olması gerektiğini biliyoruz. Bu şehre yeni gümrük müdürlüğü binası ile çok daha iyi bir şekilde hizmet etmeyi hedefliyoruz" dedi.