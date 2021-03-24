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Giriş Tarihi: 24.3.2021 17:11

Belediye Başkanı Döğücü kaza yaptı

ABBAS ÇAKAR
Belediye Başkanı Döğücü kaza yaptı

AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi için İstanbul’dan Ankara’ya’ giden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün de içerisinde bulunduğu araç, geri dönüş yolunda  kaza yaptı. Kazada hafif yaralanan Doğücü’nün tedavisi sonrası taburcu olduğu öğrenildi.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi için İstanbul'dan Ankara'ya' giden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün de içerisinde bulunduğu araç, geri dönüş yolunda kaza yaptı. Kazada hafif yaralanan Döğücü'nün tedavisi sonrası taburcu olduğu öğrenildi.

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı olan Şeyma Döğücü, bugün sabah saatlerinde Ankara'da yapılan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresine katılmak için makam aracı ile yola çıktı. Döğücü'nün içerisinde bulunduğu araç, kongreden dönerken, Kuzey Marmara Yolu Kocaeli Akmeşe gişeleri mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, hafif yaralanan Başkan Döğücü Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan Şeyma Döğücü'nün tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi. Kazada Doğücü ile birlikte 2 kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

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Belediye Başkanı Döğücü kaza yaptı
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