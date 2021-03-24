Bin meslek lisesi yenileniyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi hayata geçirildi. Proje temelde Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde belirlediği 1000 Meslek Lisesinin beş ayrı temada iyileştirilmesini amaçlıyor. Bu kapsamda İstanbul'da 127 meslek lisesinde dönüşüm süreci başladı.

HEDEF MESLEKİ EĞİTİMİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Beş temadan oluşan projenin odağında, mesleki eğitimde son yıllarda yaşanan iyileşmenin tüm meslek okullarımıza yaygınlaştırılması ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması var. Birinci tema belirlenen okulların eğitim öğretim ortamlarının iyileştirilmesini içeriyor. İkinci tema belirlenen okullarda görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerin hem kişisel gelişim destekleri hem temel beceri eğitimi destekleri üzerine yapılan çalışmaları merkeze alıyor. Üçüncü ve dördüncü tema belirlenen okullardaki öğrencilerin kişisel gelişim destekleri ve temel beceri eğitimi çalışmalarını kapsarken son tema ise belirlenen okullarda eğitim öğretim gören öğrenci velilerinin her yönüyle gelişimlerine destek sağlamak ve toplum temelli okul bakış açısını desteklemek üzerine kurulu. Projenin kapsamı göz önüne alındığında son yıllarda mesleki eğitimde kalitenin artırılmasının en önemli adımlardan birisi olduğu görülüyor. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde proje ile ilgili çalışmalar Mesleki ve Teknik Eğitim Şubesi koordinatörlüğünde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi, Hayat Boyu Öğrenme Şubesi, Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi, Ölçme ve Değerlendirme Şubesi ve Strateji Geliştirme Şubesi iş birliğiyle kapsamlı bir biçimde sürdürülüyor.

MESLEKİ EĞİTİMİN KALİTESİNİ ARTTIRACAĞIZ

Projenin bir yıllık bir zaman diliminde tamamlanacağını kaydeden İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı "İlimizdeki 127 okulun seçiminde öğrencilerin devamsızlık durumları, akademik başarısı, sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı ve örgün eğitim dışına çıkan öğrenci oranı gibi kıstaslar kullanıldı. Vurgulamak isterim ki proje kapsamındaki okullarımızı çok boyutlu şekilde destekliyoruz. Proje sonunda bu okullarımızda ciddi iyileşme sağlayacağımıza inancımız tam. Okullarımızı ziyaret ettiğimizde bunu görüyorum. Umuyorum ki böylece mesleki eğitimin kalitesini tüm okullarımızda artıracağız. Zaten mesleki eğitimde kalitenin artması dolaylı olarak eğitim sistemimizdeki okullar arası başarı farkının azaltılmasına da katkıda bulunacak." şeklinde konuştu.

Öğrencilere yönelik destek eğitim programları kapsamında seminerler verildiğini ifade eden Yazıcı, okul yöneticilerine ve öğretmenlere yönelik eğitim programlarının devam ettiğini belirtti. Serbest zaman etkinliklerinin daha nitelikli hâle gelmesi için kurumsal iş birliği ile hareket ettiklerini vurgulayan Yazıcı bu konudaki çalışmaların da okulların durumuna ve çevresine göre yapıldığını dile getirdi.

KURUMLAR EL ELE EĞİTİM KALİTESİNİ ARTTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Sürece büyük katkı sunduğu belirtilen İstanbul Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından öğrencilere 97 bin 11 adet konu tarama testi gönderildi. 14 bin 900 öğretmene iki ayrı oturumda ölçme değerlendirme teknikleri alanında eğitim verildi. Okuma kültürü kazanımı açısından önem arz eden Z kütüphaneler kurulmaya başlandı. İstanbul Valiliği İPKB ile afet eğitimleri, Doğuş Holding ile ileri sürüş teknikleri ve güvenli trafik eğitimleri, destek patent ile sınai haklar üzerine işbirlikleri ile tüm okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin kişisel gelişim destekleri üzerine yapılan planlamalar doğrulusundaki uygulamalar hayata geçirildi.

Proje kapsamında bulunan tüm okullar BİLSEM, RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri ile eşleştirildi ve ortak çalışmalara başlandı. Önceliğin akran eğitimlerine verildiği bu uygulamaları Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Şubesi ortalama 10 bin öğretmenin katılımıyla öğretmenlere verilecek eğitim taleplerinin belirlenmesi amacıyla anket uygulaması izledi. İki oturumda toplam 848 öğretmen ile deneyim paylaşım günleri kapsamında sektörden uzman kişilerle etkinlik düzenlendi.

DESTEK PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

Akademisyen öğretmen buluşmaları kapsamında iki oturumda 600 öğretmen ile akademisyen buluşması gerçekleştirildi. Strateji Geliştirme Şubesi tarafından özel eğitim sınıfı bulunan okullarda bu sınıflarda derse giren 400 öğretmene eğitim verildi. Özel Eğitim Rehberlik Şubesince düzenlenen okulda motivasyon konulu seminere ise 2 bin 750 öğretmen katıldı. Öğrencilerin temel ve akademik beceri eksikliklerini telafi etmeye yönelik destek eğitim programları ise çok boyutlu bir şekilde uygulandı. Onların kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik farklı destek programları kapsamında 3 bin öğrenciye "Öfkemi Yönetiyorum- Motivasyon- Okula Uyum" seminerleri ile ulaşıldı.

VELİLERİN TALEPLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN ANKET DÜZENLENDİ

Öğrencilerin ebeveynlerinin eğitim düzeylerini artırmalarına yönelik eğitim destekleri sunumu için de bir dizi çalışma başlatıldı. Hayat Boyu Öğrenme Şubesi velilere yönelik açılacak olan kurs taleplerinin belirlenmesi amacıyla 15 bin velinin katılımıyla anket düzenledi. Anket kapsamında okuma yazma bilmeyen, erken okul terki oranları tespit edilerek okul müdürlükleri aracılığı ile veliler halk eğitim merkezleri ile açık öğretim kurumlarına yönlendirildi. Yönetici ve öğretmenlere yönelik toplamda dört ilçede 200 öğretmene ilk yardım kursu verildi. Velilerin talepleri doğrultusunda meslek edindirme ve hobi kurslarının açılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.