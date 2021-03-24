Ekrem Yüce: Bu ışık hiç sönmeyecek

Ankara Spor Salonu'nda yapılan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ulusal yayın yapan televizyon kanallarında önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin misyon ve vizyonu ile yoluna emin adımlarla ilerlediğini belirten Başkan Yüce, AK Parti kongrelerinin birlik, beraberlik, demokrasi şenliği içinde geçtiğini anımsattı.

Ekim 2003'teki ilk olağan kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Herşey Türkiye için, bu ışık hiç sönmeyecek" diyerek yola çıktığına atıfta bulunan Başkan Yüce, "Evet, bu ışık hiç ama hiç sönmeyecek" diye konuştu. İlk kurulduğu andan itibaren AK Parti'nin aynı coşku, birlik ve beraberlik içinde yol aldığını ve 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini belirten Başkan Ekrem Yüce, "Bugün 'İnandığın yolda Yürü' diyerek yaptığımız 7. olağan kongremiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.