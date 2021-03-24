Eğitimden çalışma hayatına kadar önemli reformlar yaptık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından hazırlanan "AK Parti Döneminde Kadın" kitapçığına önsöz yazdı: Milletimizin yarısını oluşturan kadınlar olmadan siyasetin eksik kalacağına, ülkenin, milletin, insanlığın sorunlarının çözümünün mümkün olamayacağına yürekten inandım. Daha da önemlisi, kadınların sorunları çözülmeden ülkenin sorunlarının çözülemeyeceğine kani oldum. 14 Ağustos 2001'de, arkadaşlarımızla birlikte AK Parti'yi kurarken de, işte bu anlayışla hareket ettik. Kurucular Kurulu'muzu oluştururken de, programımızı yazarken de, teşkilatlarımızı kurarken de, seçimlere hazırlanırken de hep hanım kardeşlerimize hakları olan konuları sağlamanın çabası içinde bulunduk. 'Kadınlar için siyaset' değil, 'Kadınlarla birlikte siyaset' yapmak üzere yola çıktık. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizdeki kadınlar için eğitimden çalışma hayatına, şiddetin önlenmesinden siyasi temsile kadar tüm sorunlarının çözümü konusunda tarihi reformlar gerçekleştirdik. Tüm gayretleri için, ülkelerinin istiklaline ve istikbaline destek çıktıkları için kadınlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Rabbime, bana sizin gibi yol arkadaşları nasip ettiği için şükrediyorum.