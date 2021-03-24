Elazığ'da fırtına; 30 köyde çatılar uçtu, elektrik direkleri devrildi

Karakoçan'da gece saatlerinde fırtına etkili olurken, ilçeye bağlı 30 köyde bulunan bazı evlerin çatıları uçtu. Elektrik direklerinin de devrildiği köylerde, hasar tespit çalışması başlatıldı. Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, fırtınanın hasara neden olduğu yerlerde çalışmalara başlandığını, elektriği kesilen yerleşim birimlerine ise enerji verilmesi için harekete geçildiğini söyledi.Şahin, "İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık ekipleri, 2 greyder, 2 kepçe, 2 inşaat mühendisi ile sahada. 14 kişilik 4 ekiple çalışmalar sürüyor. Ekiplerimiz, elektrik kesintilerinin bir an evvel giderilmesi için canla başla çalışıyor" dedi.