FETÖ’nün sınav soruları operasyonunda 234 kişi teşhis edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları belirlenen ve soruların dağıtılmasına aracılık eden ve gözaltına 37 şüpheliden 12 kişi itirafçı oldu. İtirafçılar, örgütle iltisakı bulunan 234 kişiyi teşhis etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün sınav sorularına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı incelemeye alınmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3'ü aktif polis olan toplam 37 şüpheli için 22 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

12 ŞÜPHELİ 234 İSİM VERDİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 12 kişi itirafçı oldu. İtirafçı olan şahıslar örgütle irtibat ve iltisakı olduğunu öne sürdükleri 234 kişiyi teşhis etti. İtirafçıların beyanları doğrultusunda örgütün emniyet yapılanmasındaki sınav sorularının çalınmasına ilişin savcılığın soruşturmayı derinleştirildiği öğrenildi.