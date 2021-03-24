İBB Başkanı İmamoğlu AK Parti’nin projesini kendi projesi olarak sundu

AK Parti dönemindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Güngören İlçesi'ndeki Gençosman'da yer alan Güngören Mezbahası'nı nikâh salonu, kültür ve spor merkezine dönüştürmek için düğmeye basmış, 2017 yılında ihalesini yapmış ve işe koyulmuştu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan Güngören'deki mezbahanın nikâh salonu, spor ve kültür merkezi olması çalışmasını kendi projesi olarak sunarak, "Eskiden bir mezbahaydı, bakın şimdi ne oldu" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun projeyle ilgili paylaştığı videoda, AK Parti İBB tarafından yüzde 60'ı tamamlanmasına rağmen baştan itibaren İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yapılmış gibi lanse edildi.Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İBB Başkanı İmamoğlu'na bir gönderme yaparak cevap verdi. Güngören'deki projenin AK Parti döneminde yüzde 60'ının tamamlandığını Başkan Demir İmamoğlu'na gönderme yaparak şöyle açıkladı: "Göreve gelişinizden önce %60'ı bitmiş olan bu harika projemizi geç de olsa bitirme aşamasına getirdiğiniz için teşekkür ederiz Ekrem İmamoğlu."